Anziano precipita nel dirupo: muore dopo un volo di 30 metri

Cesena, 9 febbraio 2024 – Non ce l’ha fatta purtroppo l’ottantaduenne Giacomino Giannessi di Monte Castello di Mercato Saraceno caduto, nel pomeriggio di Ieri, in un dirupo mentre stava rastrellando e ripulendo di rami e sterpaglie il giardino posto sul retro di casa situata in via XXX Aprile, a ridosso di un dirupo che costeggia il fiume Savio. Un volo di trenta metri che non gli ha lasciato scampo. È deceduto infatti durante il trasporto al Bufalini di Cesena.

Non si conoscono ancora le cause che hanno determinato quell’evento che aveva destato forte preoccupazione nei familiari e nel vicinato che hanno subito dato l’allarme e avvertito il 118: forse una distrazione, che lo ha avvicinato troppo al ciglio della scarpata oppure un involontario movimento che gli ha fatto perdere l’equilibro. Le sue condizioni non erano parse nell’immediatezza gravi; l’uomo era cosciente e fortuna ha voluto che lungo la scarpata vi fossero rami, arbusti e sterpaglie che in buona parte hanno attenuato i danni fisici nel suo scivolare verso il basso. Data l’età non era in grado di risalire e dopo essere stato dato l’allarme l’elicottero di soccorso del 118 Romagna l’ha recuperato attraverso un verricello con personale addestrato per questo genere di interventi e soccorso in ambienti ostici e impervi. Oltre al personale medico dell’elisoccorso sono intervenuti sul posto la squadra di terra del Soccorso alpino e Speleologico dell’Emilia Romagna e i Vigili del fuoco di stanza a Bagno di Romagna e i carabinieri di Mercato Saraceno. Viveva con la moglie e lascia anche una figlia; in questa tragedia che ha colpito la comunità mercatese rimane quell’interrogativo di come sia potuto succedere un fatto simile rispetto al quale, in un primo momento, non sembrava preoccupante per il pensionato; invece nel giro di breve tempo le sue condizioni fisiche si sono repentinamente aggravate non lasciandogli scampo.