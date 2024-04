Cesena a Figline per blindare i playoff

Penultima gara di regular season del campionato di volley di serie B1 femminile per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che domani sarà impegnata nella trasferta a Figline Valdarno, inizio gara alle 17.30.

Le toscane, ultime in classifica, arrivano dalla sconfitta al tiebreak nel derby con Montespertoli. Cesena è invece reduce dalla sconfitta 1-3 contro la capolista Castelfranco ed è rimasta a quota 45 punti, al terzo posto in classifica, in zona playoff, a +3 dalla quarta Casal de’ Pazzi che incontrerà Fonte Nuova, impegnata nella bagarre della zona salvezza.

All’andata fu un severo 3-0 a favore delle bianconere: Benazzi e compagne cercano il riscatto dopo le ultime due sconfitte subite.

"Giocare contro la capolista – commenta Valentina Vecchi – si preannunciava difficile e così è stato: Castelfranco è una squadra molto organizzata, piano piano abbiamo alzato il ritmo di gioco e siamo riuscite a portare a casa il terzo set. Purtroppo però non siamo riuscite ad andare oltre".

Vecchi, schiacciatrice di Bagnacavallo classe 2005, suona la carica in vista della trasferta imminente.

"La prossima gara sarà molto importante e delicata; Figline non ha niente da perdere e noi non dobbiamo distrarci. Dovremo pensare al nostro percorso, cercando di portare a casa punti importanti nella nostra corsa ai playoff".

In effetti un successo pieno nelle prossime ore potrebbe essere decisivo per la conquista della post season.

La classifica del girone D dopo il ventitreesimo turno (le prime tre accedono ai playoff, le ultime 4 retrocedono in B2): Castelfranco di Sotto 57; Jesi 50; Elettromeccanica Angelini Cesena 45; Casal de Pazzi 42; Castelbellino 36; Pomezia 32; Montespertoli 30; Pontedera 29; Firenze 25; Fonte Nuova 23; Trevi 22; Capannori 16; Figline 7.