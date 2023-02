Neve a Fermo e provincia: scuole chiuse in molti comuni

Neve a Fermo

Fermo, 9 febbraio 2023 – Si è svegliato vestito di bianco il fermano questa mattina, come in diverse zone delle Marche, una spessa coltre di neve, peraltro ampiamente annunciata, ha ricoperto la zona collinare, da Fermo e su, fino ad Amandola, convincendo i sindaci a chiudere le scuole per evitare gli spostamenti. Già alle 3 del mattino si sono messi in azione i mezzi della protezione civile e dei comuni per liberare le strade, pochissimi i disagi per gli automobilisti che si sono dovuti mettere comunque in viaggio.

Il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, ha comunicato già alle 6 la decisione di chiudere le scuole di ogni ordine e grado, compreso il Conservatorio e escluso le università, chiusura che vale anche per il personale. Quasi 40 centimetri di neve in montagna, scuole chiuse ad Amandola e dintorni, niente scuola anche sulla media e alta Valtenna, a Monte Urano, Rapagnano, Torre San Patrizio, Monterubbiano, Torre San Patrizio.

Libera la costa, lezioni regolari e nessun problema per gli spostamenti. A metà mattinata è uscito anche un timido sole, temperature sempre bassissime, a preoccupare in serata semmai è il ghiaccio, i primi cittadini raccomandano prudenza, meglio evitare spostamenti inutili e aspettare tempi migliori. Le previsioni per i prossimi giorni parlano di sole e termometro in picchiata, ma la neve dovrebbe essere già un ricordo nella tenerezza di una mattinata di metà febbraio.