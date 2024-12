Occhio ai fuochi d’artificio: "Ecco cosa non bisogna fare"

L’anno sta per terminare e la voglia di festeggiare l’arrivo del nuovo sta aumentando giorno dopo giorno, ma l’importante è farlo sempre in sicurezza, soprattutto per coloro che utilizzeranno i fuochi pirotecnici. È fondamentale, infatti, ricordare sempre che i "botti di Capodanno" sono potenzialmente pericolosi se non utilizzati in modo consapevole e responsabile. A tal proposito il questore di Fermo, Lugi Di Clemente ha voluto diffondere notizie utili per l’utilizzo di tali ordigni. I fuochi d’artificio devono avere esposto il marchio CE, che ne garantisce la conformità di sicurezza rispetto alle attuali norme, ed è indispensabile che vengano acquistati solamente presso i rivenditori autorizzati. È importante anche verificare se nel proprio comune sia in atto un’ordinanza che ne vieta o regola l’utilizzo. "I nostri artificieri – spiega Di Clemente - come ogni anno danno qualche consiglio per vivere al meglio queste festività, ricordando innanzitutto che i fuochi d’artificio devono essere utilizzati all’aperto, a distanza dai bambini e lontano da oggetti potenzialmente infiammabili. Una piccola scintilla, infatti, potrebbe causare incendi e danni alle abitazioni".

Nel dettaglio ecco alcuni consigli specifici per utilizzare prodotti pirotecnici in sicurezza: leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione degli oggetti che acquistate; accendere i fuochi d’artificio solo in condizioni di buona visibilità; non accenderli mai in presenza di vento; non lasciarli incustoditi; in caso di malfunzionamento, non provare a riaccenderli neppure a distanza di ore ma segnalare la presenza al numero unico di emergenza 112; non raccogliere fuochi inesplosi o apparentemente integri perché il loro spostamento, sfregamento o urto potrebbe provocare un’esplosione improvvisa. È sempre utile ricordare, invece, che i "botti illegali" non devono essere assolutamente acquistati, né usati. Non è infatti possibile prevederne la carica o i tempi di reazione dell’innesco. La loro esplosione potrebbe provocare anche gravissime lesioni. Terminate le raccomandazioni sull’utilizzo dei fuochi pirotecnici è necessario ricordare che divertirsi è un piacere, farlo in sicurezza lo è ancora di più.

Fabio Castori