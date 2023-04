Patrono, 4 chilometri di processione

Le cerimonie religiose, il giorno 23 aprile ricorrenza del Santo, restano il momento centrale, evocativo e più sentito dai sangiorgesi dei festeggiamenti in onore di San Giorgio con la processione, che quest’anno tornando ad un antico percorso compirà 4 chilometri invece che 3, e la messa solenne non al mattino bensì alle 19 al rientro della processione, la cui partenza è fissata alle 17 dalla chiesa di San Giorgio.

Degli eventi civili di maggior richiamo quest’anno sarà l’esibizione del gruppo de i Tiromancino alle 21,30 di sabato 22 aprile in piazza Matteotti ad ingresso gratuito. Di forte impatto anche il concerto ’San Giorgio in musica’ con 10 protagonisti band, musicisti e cantautori sangiorgesi che alle 21 di lunedì 24 aprile sulla spiaggia del lungomare centro regaleranno le loro voci le proprie canzoni e le band al ’protettor’ San Giorgio, anticipando lo spettacolo pirotecnico che, acceso dopo la loro esibizione, metterà fine al programma della festa di San Giorgio 2023 che, presentandolo ieri insieme agli assessori Carlotta Lanciotti e Giampiero Marcattili, il sindaco Valerio Vesprini definisce: "Molto ricco, vario perché tocca aspetti commerciali e turistici e con il concerto de i Tiromancino. Ci tenevamo a portare un gruppo di fama nazionale a Porto San Giorgio. Comunque è solo l’inizio di un cartellone che proseguirà a maggio e poi per tutta l’estate". Ma andiamo con ordine. Inizio della festa domenica prossima con la 34^ Fiera di San Giorgio, un evento sempre di grande successo e partecipazione e come sempre si terrà in tutte le vie a sud del viale Buozzi fino a via Annibal Caro, con orario 8-22, l’intervento di circa 250 bancarelle, una cinquantina di espositori sul viale Buozzi, gli stand enogastronomici delle aziende coldiretti, le postazioni in piazza Matteotti delle associazioni di volontariato, funzionerà il bus navetta gratis con orario 9-13 e 14,30-19,30.

Poi martedì 18 lo spettacolo di prosa nel teatro comunale ’Momenti di trascurabile (in)felicità’ di Francesco Piccolo, venerdì 21 aprile nel teatro ’Zarzuela che passione’. Sabato 22 il concerto de i Tiromancino. Domenica 23 aprile oltre alle cerimonie religiose l’inaugurazione della pista di atletica alle 9,30 nel campo sportivo nuovo e alle ore 21 nel teatro concerto della banda con designazione del ’Sangiorgese dell’anno 2023’ ottava edizione. Questi i musicisti di ’San Giorgio in musica’: Francesco Mircoli, Roxy Bar Mario, Lele Rock, The New Joke’s, Diego Mercuri, OGM Bluses Band, Leonardo Russop, Tale Band, Strangers.

Silvio Sebastiani