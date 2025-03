Pietrantonio colpisce e la Fermana affonda

CITTÀ DI

CITTA’ DI (3-4-3): Torregiani 6,5; Menna 6, Cangemi 6,5, Brugarello 6; Loncini 5.5, Messori 5.5 (44’st Esposito sv), Angiulli 6,5, Pietrantonio 7; Pavone 6.5, Chiarella 5,5 (8’st Galesio 6), Touré 6 (24’st D’Egidio 6,5). A disp.: Di Giorgio, Pepe, D’Amore, Ouali, Cum, Napolitano. All.: Pomante 6,5

FERMANA (4-3-3): Perri 6.5; Tomassini 6, Tafa 6, Cocino 5,5, Karkalis 6; Mavrommatis 6 (35’st Ricci sv), Romizi 6 (21’st Sardo 5.5), Etchegoyen 6; De Silvestro 5.5 (26’st Pinzi 5.5), Bianchimano 5.5, Valsecchi 5,5. A disp.: Di Stasio, Pappalardo, Diouane, Brandao, Perez, Carosi. All.: Savini 6

Arbitro: Vittorio Umberto Branzoni di Mestre 6

Marcatori: 35’st Pietrantonio

Note: Ammoniti Romizi, Touré, Chiarella, Cocino, Etchegoyen, Tomassini, Karkalis, Cangemi. Angoli 8-7. Recupero 0’ e 7’.

Esordio con sconfitta per Mirko Savini sulla panchina della Fermana, beffato a 10’ dalla fine dalla rete di Pietrantonio. I padroni di casa del Teramo si affermano per 1-0, punendo i gialloblù anche oltre i propri demeriti: la Fermana resta così sul fondo della classifica.

La gara. Savini si affida al 4-3-3, dovendo fare a meno di Casucci per squalifica: tra i titolari c’’ Valsecchi sulla sinistra. I canarini iniziano con il piede giusto, giocando a viso aperto sin dalle battute iniziali: in rapida successione ci provano Valsecchi e Cocino, ma Torregiani fa buona guardia e sventa le minacce. La Fermana gioca con stabilità nella metà campo del Teramo, ma gli ospiti manca la zampata e la precisione giusta per trovare il meritato vantaggio. I padroni di casa, invece, vengono fuori alla distanza: Pavone alla mezz’ora batte Perri, ma è la traversa a salvare gli ospiti e a mantenere le reti inviolate fino all’intervallo.

Nella ripresa la Fermana torna in campo con spirito battagliero, ma ha di fronte un Teramo più propositivo dopo i cambi di mister Pomante. I locali alzano il baricentro, costringendo i gialloblù a difendersi: Perri è chiamato più volte agli straordinari, salvando in diverse occasioni. Mister Savini prova a rispondere inserendo Sardo e Pinzi, ma la musica non cambia. Il Teramo insiste ed a 10’ dalla fine piega la resistenza gialloblu: Pietrantonio lascia partire un preciso mancino dalla distanza, battendo Perri per il definitivo 1-0. A nulla serve l’assedio finale della Fermana: il Teramo controlla e strappa il successo. Ora per la Fermana c’è la sosta, utile per recuperare energie in vista del rush finale: la salvezza resta un miraggio, ma i gialloblu hanno l’obbligo di provarci fino alla fine nelle restanti sette partite.