Record di parti per il Murri. Nove nascite in un giorno: "Un evento eccezionale"

Giornata storica e di grande gioia all’ospedale Murri di Fermo: nell’arco di sole 24 ore, infatti sono venuti al mondo ben nove neonati: quattro femminucce e cinque maschietti. "Ogni nuova vita ci riempie di felicità ed è la più grande gratificazione al nostro impegno, spiega il direttore del dipartimento Materno-Infantile, Alberto Maria Scartozzi, non posso che ringraziare tutto il personale medico e le ostetriche per il grande lavoro, sia dal punto di vista professionale che umano. Un grazie particolare al dirigente medico Simona Sebastiani, e all’ostetrica Laura Mancini. Nel corso della nottata appena trascorsa hanno assistito ben sei neomamme e i loro bambini. Nove parti in così poche ore sono un evento eccezionale che si inserisce in un quadro di crescita dei parti al Murri, anche grazie all’avvio della parto-analgesia, una passione delle dottoresse Cola e Monti, e sono anche la prova provata della rinnovata fiducia della Uoc di Pediatria, diretta dalla pediatra Veronica Albano".

"L’incremento del numero dei parti testimonia il livello di qualità raggiunto dalla sanità – aggiunge il vice presidente della giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche Filippo Saltamartini –. Stiamo investendo per rafforzare i servizi rivolti alle famiglie e per rendere sempre più all’avanguardia e sicuri i reparti che accolgono le mamme e i bambini".

Senza dimenticare che l’ospedale Murri aveva chiuso l’anno 2023 con una tenuta del numero dei parti, 610 rispetto all’anno precedente, il che non è poco visto il calo nazionale delle nascite. Numeri e dati forniti da Alberto Maria Scartozzi, direttore del Dipartimento materno-infantile dell’Ast Fermo e direttore della Uoc Ginecologia-Ostetricia del Murri, le passate festività. Adesso ci sarà da vedere il numero di nascite in questo 2024 ma una giornata come quella di ieri contribuisce sensibilmente ad alzare la media.