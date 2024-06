Ribaltone a Montefalcone. A Smerillo trionfa Severini

Nei due piccoli borghi dell’alta Valltenna Montefalcone Appennino e Smerillo, le sorti elettorali hanno subito due storie diametralmente opposte. A Montefalcone Appennino si è assistito al più classico dei ribaltoni, a conquistare la sfida elettorale è stato Cesare Milani con il 57,2% delle preferenze che, che ha superato il sindaco uscente Giorgio Grifonelli che ha raccolto il 42,8%. "Siamo felici del risultato elettorale che è andato oltre le nostre previsioni – dichiara Cesare Milani – sicuramente la comunità ha intuito la validità del programma e soprattutto il nostro impegno. Siamo un paese piccolo con una popolazione ridotta e soprattutto avanti con gli anni, non è facile gestire certe situazioni ma ci impegneremo per potare avanti i progetti che si siamo assunti lavorando a fianco dei cittadini e ascoltando le loro necessità". Il nuovo Consiglio comunale sarà costituito dal sindaco Cesare Milani, supportato dalla sua lista con Stefano Aleandri, Fabio Bruni, Massimo Iozzi, William Liberatori, Giammaria Marinangeli, Giuseppe Marziali e Antonella Milani. Per la lista ‘Persone Idee energia per Montefalcone’ Giorgio Grifonelli, Emanuele Cocci e Andrea Valentini. A Smerillo il candidato sindaco Tonino Severini, espressione dell’Amministrazione uscente dove ricopriva la carica di vice sindaco, è stato eletto come nuovo sindaco con il 95,5% della preferenze che ha superato di slancio l’avversario Davide Gadaleta che ha ottenuto il 4,5%. "Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto e ringraziamo i cittadini che ci hanno sostenuto – dichiara Tonino Serverini -. Superare il 90% significa che la popolazione crede nel nostro programma e ne valore della lista". Il nuovo Consiglio comunale sarà costituito dal sindaco Tonino Severino e i suoi Vincenzo Carletta, Katya Ercoli, Massimo Iezzi, Mattia Mora, Giancarlo Papiri, Adriano Salusti e Alessandro Tossici. Per la ‘Lista Civica’ Davide Gadaleta; Mauro Paoletti, Alessandro Maloni.