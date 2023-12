Lido di Fermo, ritrovata dopo ore anziana in ipotermia

Lido di Fermo (Fermo), 11 dicembre 2023 – Era infreddolita, in leggero stato confusionale ma non in pericolo di vita, la donna ritrovata ieri mattina intorno alle 11, in un parcheggio privato a Lido di Fermo, a poca distanza dalla sua residenza, da cui si era allontanata diverse ore prima.

La donna, di 75 anni e nazionalità italiana, non aveva fatto rientro a casa ed i familiari, preoccupati per le sue sorti, avevano lanciato l’allarme alle forze dell’ordine denunciandone la scomparsa. A seguito della denuncia, era subito scattato il piano di ricerca persone scomparse attivato e coordinato dalla Prefettura, con il coinvolgimento dei carabinieri, della polizia di Stato, dei vigili del fuoco, della Guardia costiera e della Protezione civile. Il piano di ricerca è entrato in azione alle 7.30 circa di ieri.

Le prime informazioni raccolte dalle forze dell’ordine dai familiari ed amici della donna mirate al suo ritrovamento, hanno portato la squadra dei soccorsi a partire con la perlustrazione dalla zona nord di Fermo, tra Capodarco e Lido (comprese le zone rurali) e nelle immediate vicinanze dell’abitazione della donna. E proprio qui, in un parcheggio privato, a poca distanza dalla sua residenza, la 75enne è stata ritrovata.

La donna era in ipotermia a causa del freddo sopportato per troppe ore e in leggero stato confusionale. Subito è stata presa in cura dal personale medico e sanitario del 118 e della Croce Azzurra di Porto San Giorgio che dopo il primo soccorso prestato sul posto, ne ha disposto il trasferimento all’ospedale di Fermo. Un lieto fine quindi per la 75enne che ha potuto riabbracciare la sua famiglia, ma anche la dimostrazione data, ancora una volta, dell’alta sicurezza ai cittadini, garantita dalla Prefettura e dalle forze dell’ordine.