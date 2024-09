"Samb e L’Aquila, le deluse dell’anno scorso"

"Domenica si affrontano le due grandi deluse della passata stagione, Samb e L’Aquila". Testi e musica di Simone Perotti fino ad agosto diesse della formazione abruzzese ed oggi al Rieti. "Effettivamente -aggiunge- anche vincere i play off non è servito a nulla. E’ stato comunque un campionato bellissimo con Samb, L’Aquila e Campobasso che si sono date battaglia fino alla fine. L’ hanno spuntata i molisani ma ancora una volta il girone F si è dimostrato un campionato di altra categoria rispetto alla Serie D". E domenica Samb e L’Aquila si ritrovano al Riviera delle Palme. "Secondo me saranno proprio loro a giocarsi alla lunga il campionato. Lo scorso anno c’era un numero maggiore di formazioni bene attrezzate. Oggi non vedo la caratura tecnica della passata stagione anche se credo che il Chieti che ha avuto un’importante ristrutturazione societaria, possa rientrare nel lotto delle pretendenti alla Serie C. Quando si incontrano Samb e L’Aquila per me ci sono grandi ricordi e tante emozioni". Perotti, sulla panchina della Samb c’è Ottavio Palladini. "Un tecnico molto preparato che conosco bene e che apprezzo. A San Benedetto è capace di creare una miscela speciale. Unisce la piazza ed è anche una bandiera insieme al suo staff che comprende anche Gigi Voltattorni. E’ la persona giusta al posto giusto, bisogna lasciarlo lavorare". Cinque punti in tre partite con la tifoseria che mugugna per quanto riguarda il gioco. "Ripeto, lasciamolo lavorare in pace. La Samb ha conquistato cinque punti dopo un inizio stagione difficile e con una squadra totalmente rinnovata. San Benedetto deve essere intelligente e cioè dare fiducia alla squadra e soprattutto mantenere la calma. Capisco che è difficile perché la pizza è esigente ma bisogna supportare la squadra e soprattutto essere calmi e stop alle critiche. Secondo me queste prerogative sono mancate lo scorso anno. La mancata promozione è stata dovuta da una carica eccessiva da parte di tutto l’ambiente" Perotti, da osservatore esterno che partita prevede domenica al Riviera? "Una gara da tripla. Un primo piccolissimo spartiacque della stagione. La Samb è ancora in fase embrionale e da assemblare, L’Aquila è più strutturata e non vedo una favorita. Una gara aperta ad ogni risultato". Squadra. Slittano ad oggi gli accertamenti mdeici per Dirgo Fabbrini. La sensazione, comunque è che non sia disponibile per il match con L’Aquila. Tutti gli atri rossoblù si sono allenati regolarmente.

Benedetto Marinangeli