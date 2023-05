Schianto in autostrada, feriti due giovani

Due ragazzi sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Fermo a seguito dei traumi ripotati in un incidente stradale autonomo avvenuto lungo l’Autostrada in territorio di Pedaso. I due giovani 25enni residenti ad Avellino, stavano viaggiando a bordo di una Fiat 500, in direzione sud. Erano le 20 circa, quando, per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo dell’auto di cui era alla guida, che sbandando è finita per capovolgersi su se stessa più volte. L’immediato allarme lanciato ai soccorsi, ha visto giungere sul posto i vigili del fuoco di Fermo, la polizia stradale della sottosezione di Porto San Giorgio ed il personale medico e sanitario del 118. Vista la dinamica dell’incidente, era stato allertato l’elisoccorso da Ancona.