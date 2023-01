Si apre la mostra ’Anisetta, anisina & Co’

’Anisetta, anisina & Co’ è il titolo della mostra, patrocinata dal Comune di Porto San Giorgio, sulle origini ultracentenarie dei liquori nella città. Sarà aperta al pubblico alle ore 16 di oggi nella sala Imperatori, sita nel palazzo del turismo in via Oberdan. Curata dall’appassionato e collezionista Pierluigi Panfili, l’esposizione vuole essere un percorso tra storia e memoria dei liquorifici sangiorgesi. Tutti i pomeriggi fino al 29 gennaio, dalle 16 alle 20, potranno essere ammirati oltre 200 articoli tra bottiglie, cartoline, oggettistica e materiale vario: "Ringraziamo Pierluigi Panfili per aver messo a disposizione la sua collezione – afferma l’assessore alla cultura Carlotta Lanciotti -. Avremo modo di ammirare numerosi pezzi di grande pregio in un percorso che mostra di cui la città è protagonista di rilievo".