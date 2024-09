Si ferisce in cucina con un coltellaccio

E’ mistero su un fermano di 54 anni che si sarebbe gravemente ferito in modo accidentale con un coltellaccio da cucina. Il condizionale è d’obbligo perché sono in corso ancora le indagini della polizia intervenuta subito sul posto dopo il presunto incidente domestico. La richiesta di soccorso è scattata a Marina Palmense, poco dopo alle 22 dell’altro ieri, per un uomo con una ferita al torace da arma da taglio. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 e della Croce Azzurra di Porto San Giorgio. All’arrivo dei soccorritori il 54enne, nonostante la ferita al torace, era ancora cosciente e ha raccontato di essere stato lui a chiedere aiuto ad un conoscente che ha poi lanciato l’allarme. I sanitari della Croce azzurra hanno subito preso in cura l’uomo con le prime medicazioni sul posto, per poi richiedere il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale regionale "Torrette" di Ancona. Il paziente è rimasto sempre cosciente ed è stato dichiarato fuori pericolo. IL 54enne ha dichiarato essersi trattato di un incidente e che la ferita è stata causata accidentalmente da un coltello da cucina.

f.c.