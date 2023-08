Anziano sviene in spiaggia a Porto San Giorgio: soccorso dai bagnanti

Porto San Giorgio (Fermo), 28 agosto 2023 – Stava camminando a pochi passai dalla battigia quando ha accusato un malore. Grazie ai tempestivi soccorsi ora la situazione sembra essersi stabilizzata. E’ accaduto ieri mattina a Porto San Giorgio, nello specchio di mare antistante lo chalet ristorante Minonda e a sentirsi male, mentre passeggiava in acqua, è stato un 80enne del posto.

L’anziano si è subito reso conto che qualcosa non andava e ha chiesto aiuto ad alcuni ragazzi che si trovavano nelle vicinanze. I primi soccorritori lo hanno aiutato ad uscire dall’acqua per poi farlo sedere su un lettino, ma la situazione è peggiorata.

L’80enne ha accusato una crisi respiratoria ed è caduto in uno stato di semincoscienza. I primi ad entrare in azione per soccorrerlo sono stati i bagnini della City Service, un medico e un infermiere del 118 presenti in spiaggia. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Azzurra di Porto San Giorgio che hanno chiesto l’intervento dell’eliambulanza ma alla fine per essere curato l’80enne è stato trasportato all’ospedale Murri di Fermo.