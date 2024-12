Stagione di prosa. Una commedia tutta da ridere

"Questa commedia di David Conati riprende in chiave moderna le commedie comicissime del Vaudville: ho cercato di farne un adattamento in cui il ritmo sia la peculiarità per donare al pubblico uno spettacolo spensierato, brioso e divertente" queste le parole con cui Giorgio Caprile, che ne cura la regia e l’adattamento, presenta lo spettacolo dal titolo, tipo scioglilingua "Non so se tu sai che io lo so" che sarà messo in scena alle 21,15 di martedì, nel teatro comunale di Porto San Giorgio per la stagione di prosa 2024/2025 in abbonamento realizzata da Comune in collaborazione con l’Amat e il contributo di MiC e regione Marche. La trama di "Non so se tu sai che lo so" prodotto da MC Sipario e come spiegato dallo stesso regista, riprende il genere Vaudeville, uno stile di intrattenimento popolare che esprime un umorismo malizioso e leggero ed è fortemente ibrido perché combina diverse discipline: operetta, recitazione, danza. Gli attori protagonisti sono Giorgia Wurth, Eugenio Gradabosco, Giorgio Caprile che firma anche la regia, Marianna De Micheli e Cristina Sarti. La trama: "Carlo, felicemente sposato con Alice, si reca a Liegi per lavoro ed allaccia una breve relazione con Jenny, una ragazza italiana. . Tornato a casa è sicuro di aver coperto le sue tracce, non avendole dato riferimenti per poterlo ritrovare e rovinare così il suo tranquillo tran-tran familiare. Ma Jenny appare una sera alla sua porta. Cosa fare? Esiste solo una soluzione: farla passare per la nuova moglie di suo fratello maggiore Roberto che, suo malgrado, sta al gioco. Ma quando arriva anche Gianna, la vera moglie di Roberto, si scatenano situazioni e bugie che rendono questa commedia un’esplosione di comicità e di energia. Apertura del sipario alle ore 21,15. Biglietti (posto unico 20 euro, ridotto 15 euro) in vendita alla biglietteria del teatro il giorno di spettacolo dalle ore 18, nelle biglietterie del circuito Amat e su vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio). Informazioni e prenotazioni: Teatro Comunale di Porto San Giorgio tel. 392/4450125 e Amat tel. 071/2072439 oppure amatmarche.net. La prossima data della stagione di prosa sangiorgese sarà il 7 gennaio 2025 con Dioggene di Stefano Fresi. A seguire il 13 gennaio il recupero de "Il nuovo spettacolo di Natale" di Ale & Franz, rinviato dallo scorso 1 dicembre.

Silvio Sebastiani