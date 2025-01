Tatarov: "Contro Taranto gara importante"

Punti pesanti come macigni quelli in palio domani alle 19 al PalaSavelli dove la Yuasa Battery affronterà Taranto in un match chiave in ottica salvezza. Ma guai a sottovalutare Taranto che vive si un momento complicato, soprattutto nelle ultime cinque giornate, quasi all’opposto del cammino recente Yuasa; ma la squadra di Boninfante all’andata impose il 3-1 alla Yuasa e soprattutto domani si gioca moltissimo. Ma la Yuasa non è squadra che sottovaluta nessuno e ha tutta l’intenzione di continuare nella sua recente marcia spedita. Ma occhio a Taranto, dicevamo, guidata dalla coppia Boninfante – Papi in panchina già grandi avversari Yuasa in A3 e A2 alla guida di Prata.

Confermato capitan Lanza, unitamente ad Alletti, Rizzo ed i giovani pugliesi Luzzi (secondo libero) e Paglialunga (schiacciatore) ma tanti sono i volti nuovi. Tanti i nuovi innesti come l’opposto Gironi, lo schiacciatore Held, il canadese Hofer e i due centrali Roamy Alonso e D’Heer, rispettivamente prelevati da Piacenza e Trento, con l’esperto tedesco Zimmermann in regia. Grotta si presenta forte della crescita dei suoi giovani Tatrova e Cvanciger, in attesa del rientro di Petkovic con il bulgaro Bardarov appena arrivato.

Nei precedenti in vantaggio Taranto per una gara che vede solo un grande ex in Oleg Antonov, due stagioni fa in terra ionica. Pronto a dare il massimo il best scorer Yuasa di domenica scorsa Georgi Tatarov: "Ci stiamo preparando per questa partita molto importante, abbiamo ancora qualche giorno per prepararci a mostrare la nostra miglior pallavolo perché in palio ci sono punti molto importanti per la salvezza. Mi auguro che tantissimi tifosi vengano ad incoraggiarci perché abbiamo bisogno di tutto il loro sostegno, spero che potremo far vivere loro delle belle emozioni".

Sul fronte opposto pronto a dare il massimo l’opposto ionico Fabrizio Gironi: "Sappiamo che per noi sarà una battaglia, e dobbiamo scendere in campo con questa consapevolezza. Giochiamo contro una squadra in ottima forma, che sta offrendo un’eccellente pallavolo e prestazioni di alto livello. Sarà una sfida difficile, abbiamo molta pressione e aspettative per questo appuntamento, ma l’unico modo per affrontarla è con determinazione e il coltello tra i denti".

Gara delicata e dunque affidata a fischietti decisamente esperti come il romano Marco Zavater coadiuvato dall’altoatesino Andrea Pozzato, ben oltre cento gare dirette in Superlega anche per lui.