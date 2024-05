Truffe online a Fermo: maxi raggiri, tre denunce

Fermo, 27 maggio 2024 – Tre soggetti pregiudicati sono stati identificati quali responsabili di raggiri ben orchestrati ai danni di alcuni cittadini e denunciati dai carabinieri all’Autorità competente.

Due i casi su cui hanno indagato i militari dell’Arma della stazione di Petritoli. Mediante analisi dei tabulati telefonici e documentazione bancaria, i carabinieri sono risaliti ad una 57enne pugliese, accertando che la stessa aveva acquistato on-line diversi utensili da giardinaggio pagati con la carta di credito di un’ignara vittima, per un totale di mille e 200 euro. Per lei è scattata la denuncia per frode informatica.

Denunciata dagli stessi carabinieri, anche una giovane ventenne palermitana. La ragazza aveva messo in vendita sul sito ‘subito.it’ quattro pneumatici riuscendo a farsi accreditare dalla sua vittima 500 euro su carta postepay a lei intestata, per poi sparire. Indagini terminate con la denuncia per il reato di truffa continuata curate dai carabinieri di Fermo, anche per un 44enne di Aversa.

L’uomo aveva diffuso su canali social il noleggio di autovetture di lusso, inducendo le vittime ad effettuare bonifici per cinquemila 500 euro per noleggiare una Mercedes e duemila 300 euro per noleggiare una Fiat 500, rendendosi poi irreperibile.

I carabinieri ricordano a tutti i cittadini di essere cauti e non fornire mai dati personali o sensibili a sconosciuti, per evitare di cadere vittime di truffe simili. Ricordano inoltre l’importanza della presenza sul territorio e della capacità investigativa utile a garantire la sicurezza dei cittadini.