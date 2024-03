Ancora truffe sul web, cinque denunce

I carabinieri confermano ancora una volta il loro impegno nella lotta contro le truffe online, attraverso un’attività investigativa meticolosa e un’incessante opera di prevenzione. Nelle ultime operazioni condotte a Porto San Giorgio e Montegranaro, l’efficacia dell’azione dei militari dell’Arma ha portato al deferimento di cinque persone, responsabili di aver messo in atto raggiri ben orchestrati ai danni di ingenui cittadini. A Porto San Giorgio, un 45enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per aver creato un sito fraudolento, molto simile a quello di una nota compagnia assicurativa, riuscendo a sottrarre la somma di 600 euro a un uomo del posto che aveva sottoscritto una polizza inesistente. Questo episodio evidenzia l’importanza di una verifica accurata prima di effettuare pagamenti online. A Montegranaro, invece, sono stati due i casi di truffa smascherati: nel primo, un brasiliano di 20 anni e una polacca di 30 anni, hanno indotto una vittima all’acquisto di un cappotto inesistente, sottraendo 130 euro mediante artifici e raggiri. Nel secondo caso, un romano di 37 anni e una donna di 65 anni hanno truffato un venditore online, facendosi accreditare 1.200 euro per l’acquisto di un paio di scarpe. Grazie all’analisi dei tabulati telefonici e della documentazione bancaria è stato possibile individuare e smascherare i responsabili di tali condotte. Si ricorda inoltre l’importanza di adottare comportamenti prudenti online, diffidando di offerte troppo vantaggiose e verificando sempre l’autenticità dei siti e degli interlocutori. L’Arma dei Carabinieri, insieme alle altre forze di polizia, ha pubblicato e costantemente aggiornato una serie di contromisure e consigli pratici sui propri siti istituzionali, volti a prevenire e contrastare le truffe online.

f.c.