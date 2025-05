"Serve un intervento strutturale nel centro storico, bisogna partire dall’abc, altrimenti qui non si va da nessuna parte". Per il maestro orafo Giovanni Tartuferi, un primo, fondamentale passaggio per rimettere mano al centro storico è proprio questo. La sua gioielleria è in pieno Corso Baccio, ci ha investito e lo sta ancora facendo nell’immobile in cui opera, convinto che se ognuno facesse il suo, compreso il Comune che dovrebbe essere il primo a dare l’esempio, la situazione sarebbe migliore. "Solo una volta che si sarà provveduto a questo tipo di azione, potremo cominciare a ragionare insieme su come fare promozione di tutto quello che offre il centro storico. Se si creano le condizioni ci si può pensare, altrimenti non siamo attrattivi dal punto di vista turistico". Tartuferi considera importante un maggiore decoro.