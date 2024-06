Un ’Minestrone di fiabe’ messo in scena dai bambini

Per chiudere in bellezza l’anno scolastico gli alunni e insegnanti della scuola elementare di Piane di Falerone, hanno allestito nel suggestivo Teatro Romano, uno spettacolo rivolto ai genitori dal titolo ‘Minestrone di Fiabe’. La rappresentazione si è tenuta giovedì alle 18, spalti gremiti per assistere alle varie interpretazioni delle classi, portando in scena in forma ridotta alcune delle fiabe più celebri conosciute dai bambini di oggi e di ieri: Cenerentola, Cappuccetto Rosso, Pinocchio, La bella e la bestia, il tutto offrendo agli spettatori del sano divertimento e un messaggio educativo che prende forma attraverso la magia della narrazione. "Le fiabe per noi bambini non sono solo racconti – spiega uno degli interpreti durante lo spettacolo - ma sogni ad occhi aperti che ci insegnano a credere nell’impossibile. Come disse una volta Walt Disney, ‘Se puoi sognarlo, puoi farlo’. Questa sera vogliamo ricordare a tutti l’importanza di sognare e di non smettere mai di credere nella bellezza della fantasia". Una rappresentazione di circa 90 minuti che ha tenuto impegnati alunni e genitori, con la soddisfazione di aver regalato un momento di svago e allegria a tutti i presenti.

a.c.