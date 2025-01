Un regalo di Natale a chi ne ha più bisogno

Un pensiero costante verso chi ha più bisogno. L’International Inner Wheel 209 Distretto Italia Club di Fermo ha donato in questi giorni, tramite l’assessorato comunale ai servizi sociali, dei buoni acquisto da destinare a nuclei familiari di Fermo che necessitano di un sostegno concreto.

Il sindaco Paolo Calcinaro e l’assessore alle Politiche Sociali Mirco Giampieri, nell’incontrare la presidente dell’associazione Giovanna Signore e la segretaria Patrizia Scaramuzza Pompei, hanno voluto esprimere loro la gratitudine per questo gesto, ricordando l’attenzione dell’associazione nei confronti di chi vive il disagio sociale e per le situazioni di necessità.

L’azione dell’International Inner Wheel, fondata da Margarette Golding, è rivolta a soggetti deboli ed a quelli meno fortunati (i bambini, le donne, i giovani, gli anziani), in tutto il mondo. Si tratta della più grande organizzazione femminile di servizio al mondo, conta circa 100.000 socie appartenenti a circa 4 mila Club sparsi in 103 Nazioni in tutto il mondo ed organizza iniziative culturali e sociali a livello territoriale.