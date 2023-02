Art & Ciocc 2023, a Ferrara la grande festa dedicata al cioccolato

Art & Ciocc 2023 torna a Ferrara

Ferrara, 13 febbraio 2023 – Torna a Ferrara, per la nona edizione, Art & Ciocc, il tour dei cioccolatieri, la grande festa itinerante dedicata al cioccolato artigianale. Da giovedì a domenica saranno aperti in piazza Trento e Trieste gli stand dei maestri cioccolatieri che proporranno ogni varietà di cioccolato oltre che particolari prodotti di pasticceria: praline, cremini, tartufi, ganache di cioccolato, alla frutta, alle spezie, praline, cioccolato senza glutine, cioccolato crudo, "spezzati" di infiniti gusti, pasta di mandorle, sfogliatelle napoletane, crepes con creme spalmabili. Insomma ci sarà l'imbarazzo della scelta.

Si potranno trovare le più golose specialità regionali assieme a piccoli e grandi soggetti in cioccolato, opere d’arte uniche, una vera e propria festa per gli occhi ed il palato. «Come Ascom e Fipe Confcommercio – commenta Matteo Musacci, presidente provinciale di Fipe Confcommercio - intendiamo valorizzare questa settimana ricca di eventi in città (da Art & Ciocc alla grande mostra sul Rinascimento ai Diamanti) con un'iniziativa che intende valorizzare l’enogastronomia locale presso i nostri ristoratori che proporranno un menù di San Valentino mettendo in evidenza il cioccolato. Un modo per dare evidenza a quel patrimonio di professionalità e passione che il nostro tessuto della ristorazione è in grado di esprimere».

"Torna un evento di grande successo che assume una valenza aggiuntiva dal momento che potrà essere un ulteriore richiamo per il pubblico per la riapertura dei Diamanti con la grande mostra 'Rinascimento a Ferrara'. Un modo per massimizzare le potenzialità attrattive della città e degli eventi previsti. Sarà quindi un fine settimana di forte impulso turistico, in un centro storico specificatamente addobbato per Ferrara in Love e che è ancora più attrattivo. Insomma una modalità di approccio che segnerà l’avvio di una strategia di promozione sistematica”, evidenzia l’assessore al Commercio e Turismo, Matteo Fornasini.

"Con questa manifestazione - spiega Angela Travagli, assessore a Fiere e Mercati - diamo di fatto il via, seppure in pieno inverno, ad una piena utilizzazione di piazza Trento e Trieste, da qui per per i prossimi mesi a venire. Una città che si impone sempre più a livello mediatico ed internazionale. Art & Ciocc è una manifestazione che rappresenta un evento di grande qualità ed è ben consolidato nella tradizione cittadina degli appuntamenti”. “Quella di Ferrara è una delle tappe storiche del tour e tra le più partecipate dai nostri espositori – afferma l’organizzatore Roberto Donolato – E’ ormai diventato un appuntamento imperdibile per tutti coloro che vogliono gustare il cioccolato artigianale di qualità, con tanti stand di prodotti selezionati e golose specialità”.

Tra le novità di questa edizione anche dei dolci tipici internazionali: i waffel dal Belgio, l’halva, un dolce tipico dell’area del mediterraneo orientale, la tahina e altri prodotti derivati dal sesamo. I cioccolatieri presenti in Piazza Trento e Trieste, provengono infatti da varie regioni e così, dal Piemonte alla Sicilia, passando per Lombardia, Veneto, Toscana, Umbria e Calabria sarà possibile fare un vero e proprio viaggio attraverso tutte le declinazioni del cioccolato.

Le attività aderenti al menù nella settimana di San Valentino

Antico Giardino - via C.Martelli, 28 - Ravalle

Antica Trattoria da Max - piazza della Repubblica, 14

Bisboccio - piazza Cortevecchia, 49

Brododigò - via Saraceno, 19

Ca' ad Frara - via del Gambero, 4

Ciro's - via Garibaldi, 76

Il Ciclone - via Saraceno 36

Le Due Comari - piazza Sacrati

Leon d'Oro Pasticceria (aperitivo di S. Valentino)- piazza Cattedrale

Leon D'Oro Ristorante - via Cortevecchia,4

Pizzeria Adelardi - via degli Adelardi, 27

Pizzeria Mordi e Fuggi - via Boccacanale di S.Stefano 10/A

Quel Fantastico Giovedì - via Castelnuovo, 9

Trattoria da Noemi - via Ragno, 31