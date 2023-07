Eros Ramazzotti, domani il concerto a Ferrara

Ferrara, 4 luglio 2023 - Si chiama ‘Battito Infinito World Tour’ e in questo viaggio intorno al mondo, Eros Ramazzotti arriverà anche a Ferrara, domani, mercoledì 5 luglio. Dopo aver conquistato il mondo con 65 date sold out su 69 totali, infatti, Ramazzotti riparte dal Ferrara Summer Festival ritornando ad esibirsi live in Italia dal palco di Piazza Trento Trieste, nella bella cornice estense che farà da speciale contorno ai suoi più grandi successi.

Ripartirà poi in direzione Germania, Svizzera e Paesi Bassi e Austria per ritornare in Italia soltanto il 3 agosto a Taormina. Ferrara che è uno dei momenti più attesi, inserito nei soli 15 imperdibili appuntamenti estivi di un fantastico tour da sold out, emozionando il pubblico anche nella città estense con più di 25 brani e ripercorrendo i suoi 35 anni di carriera, per uno show di oltre due ore.

L’apertura dei cancelli sarà alle 19.30 e il concerto inizierà alle 21. Un bagno di folla per questa icona della musica che si trova a vivere anche un momento personale molto bello, con la nascita del nipote, primogenito di Aurora. Il cantautore dei record, che ha all’attivo oltre 70 milioni di dischi venduti e più di 2 miliardi di ascolti globali, porterà ancora una volta i successi del suo monumentale repertorio e le trascinanti hit estratte dall’ultimo album ‘Battito Infinito’ (Capitol Records Italy su licenza Vertigo/Eventim Live International) sui palchi delle più importanti città europee e dei più attesi festival estivi.

Anche a Ferrara, dunque, farà cantare la piazza con brani intramontabili e leggendari come ‘Quanto Amore Sei’, ‘Più Che Puoi’ che cantò con Cher, ‘Stella Gemella’, ‘Se Bastasse Una Canzone’, il successo con Anastasia ‘I Belong To You’, ‘Un'altra Te’, ‘Terra Promessa’, ‘Fuoco Nel Fuoco’, ‘Cose Della Vita’ o ‘Un'emozione Per Sempre’ che tra l’altro compie 20 anni, scritta per Alex Baroni ma che poi Ramazzotti tenne per sé, parte di un disco autobiografico divenuto ennesimo grande successo.