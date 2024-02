La Mille Miglia torna a fare tappa per le vie di Ferrara: il percorso delle auto d’epoca

Ferrara, 28 febbraio 2024 - Come confermato anche dall'amministrazione comunale, la Mille Miglia torna a Ferrara. La leggendaria corsa automobilistica dedicata alle auto d'epoca fa tappa nella città estense nella giornata del 15 giugno ed è pronta ad attrarre appassionati di tutte le età, ma non solo. Il percorso della gara in Emilia Romagna tocca anche Bologna prima di tornare a Brescia.

La Mille Miglia

Nata nel 1927 da un’idea di Giovanni Canestrini, Franco Mazzotti, Renzo Castagneto e Aymo Maggi, essa consiste nella più importante gara automobilistica italiana nella lunga distanza. Il nome deriva dalla durata del percorso, in una misura equivalente a 1600 km. La manifestazione è in programma dall’11 al 15 giugno 2024.

La corsa ha vissuto più fasi. La prima è stata quella della Mille Miglia Classica, che va tra il 1927, anno della fondazione, al 1957. Dopo un'interruzione durata 20 anni, nel 1977 la corsa riprende con la seconda fase, nel quale la partecipazione è concessa esclusivamente alle macchine prodotte prima del 1957, iscritte alla corsa originale. Essa è ad oggi la corsa di regolarità per auto storiche più celebre nel nostro Paese.

La Mille Miglia inizia e finisce in viale Venezia a Brescia, attraversa il Centro Nord e arriva fino a Roma. Tuttavia, il percorso ha subito talvolta alcune variazioni.

Il ritorno a Ferrara

Nella giornata di martedì 27 febbraio, la giunta comunale ferrarese, tramite l'approvazione di una convenzione con la Società 1000 Miglia Srl di Brescia, ha ufficializzato il passaggio della Mille Miglia a Ferrara il 15 giugno. La convenzione prevede il sostegno organizzativo del Comune e la promozione dell'evento sul territorio.

"Ferrara ancora una volta sarà al centro dei riflettori internazionali con la corsa più bella del mondo - dichiara il sindaco Alan Fabbri - Prosegue infatti la felice collaborazione tra il Comune e la Società 1000 Miglia Srl, che consentirà la realizzazione della tappa ferrarese della celebre manifestazione, offrendo un'opportunità importante per valorizzare il patrimonio artistico cittadino".

“L'iniziativa conferma l'impegno dell'Amministrazione comunale nel promuovere eventi di prestigio che fanno accrescere la visibilità e il prestigio della città, - spiega invece l'Assessore al Turismo e al Commercio, Matteo Fornasini - al contempo rafforzando il legame tra la città di Ferrara e il panorama nazionale e internazionale delle manifestazioni automobilistiche storiche”.

Non si tratta, tuttavia, dell’unica tappa in Emilia-Romagna, poiché l’arrivo della quarta giornata è previsto a Bologna, da cui si riparte alla volta di Ferrara il giorno successivo.