Va in arresto cardiaco al volante, salvato da due carabinieri fuori servizio a Ferrara

Ferrara, 13 aprile 2024 – Va in arresto cardiaco, salvato da due carabinieri fuori servizio a Ferrara. L’episodio è accaduto ieri mattina poco fuori dal centro commerciale ‘Il Castello’ di Ferrara. I due carabinieri della Compagnia di Cento, lui appuntato scelto in servizio a Casumaro, lei carabiniere effettivo a Terre del Reno, liberi dal servizio, stavano uscendo dal centro commerciale, terminato lo shopping sono saliti in macchina per tornare a casa.

In prossimità dell’uscita dal parcheggio sono rimasti bloccati in un incolonnamento che dopo pochi istanti si sono resi conto essere stato causato da un’emergenza. Un uomo, infatti, alla guida di un’auto che precedeva di alcuni metri quella dei due militari, era stato colto da malore ed era riverso privo di sensi sul volante.

Una donna, accortasi della gravità della situazione, aveva iniziato a chiedere disperatamente aiuto. I due militari, quindi sono corsi verso l’auto del malcapitato e avendo rilevato l’assenza del battito cardiaco, hanno liberato l’uomo dalla cintura di sicurezza adagiandolo sulla sede stradale chiamando anch3e il 118.

Nell’attesa dell’arrivo dei soccorritori, avendo capito che la vita dell’uomo era in serio pericolo,hanno iniziato a praticargli le manovre di rianimazione cardiopolmonare grazie all’addestramento ricevuto durante il corso di “Basic Life Support - early Defibrillation”, il carabiniere presso la Scuola Allievi di Reggio Calabria l’appuntato quando era in servizio nella provincia di Padova, fornendo costanti indicazioni telefoniche sull’evolversi della situazione al personale del 118 in arrivo.

A dare supporto ai militari è arrivata un’infermeria specializzata, anche lei casualmente presente nei pressi del centro commerciale. Quando sul posto è poi giunta l’autoambulanza e un’auto medica, i sanitari - che hanno preso in cura l’uomo trasportandolo presso l’ospedale Sant’Anna di Ferrara - hanno accertato nell’immediatezza che si era trattato di un arresto cardiaco, dovuto verosimilmente a cause naturali,e che il cuore aveva ripreso a battere grazie al pronto intervento dei Carabinieri. L’immediato e scrupolosa intervento dei militari ha quindi consentito che l’evento non avesse un epilogo nefasto per l’uomo; la professionalità dimostrata è stata anche evidenziata dal “Coordinamento del 118” che ha inviato ai reparti di appartenenza dell’appuntato scelto e del Carabiniere una e-mail di ringraziamento per aver prestato i primi soccorsi che hanno consentito poi ai sanitari di trasportare il paziente con ripresa del circolo presso la struttura ospedaliera per il trattamento diagnostico e terapeutico avanzato.