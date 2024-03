Appesa nel vuoto in Montagnola, gli agenti salvano una quindicenne dal suicidio È stato il 118 a dare l’allarme alla polizia: il vice sovrintendente Massimiliano Pulega e l’agente Silvia Graziani si sono precipitati in via Indipendenza. La poliziotta è riuscita ad afferrare la ragazzina per una gamba, tirandola su con l’aiuto del collega