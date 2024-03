Attacco hacker, premiato Poletti

Il Comune di Ferrara è stato premiato da Ikn Italy per la comunicazione in merito all’attacco hacker ai sistemi informativi comunali avvenuto tra il 12 e 13 luglio da parte di una banda denominata Rhysida Ransomware. La realtà che dal 1987 offre ai manager percorsi formativi innovativi ed eventi business, ha premiato Massimo Poletti (foto), dirigente comunale dei Sistemi informativi, "per aver gestito questo momento di crisi con la decisione, del tutto eccezionale nel settore, di comunicare l’attacco di sicurezza informatica, riportando informazioni dettagliate in modo etico e trasparente, così da informare tutti i cittadini e gli stakeholder di quanto stava accadendo", specifica nella motivazione Ikn Italy. L’attacco hacker ha rappresentato, per l’ente, un grosso disagio. Infatti, all’indomani dell’attacco, per ragioni di sicurezza, sono stati disattivati i servizi digitali interni. In particolare i servizi allo sportello e le utenze telefoniche, tra cui il numero verde dell’Urp. Benché inizialmente si pensasse che non fossero state trafugate delle informazioni, dopo i primi accertamenti sono arrivate invece le conferme che molti dati sono andati perduti. E, il fatto che sia stata avanzata una richiesta di riscatto, ha fatto pensare che siano entrati in possesso di chi ha organizzato il cyber attacco e che ora quelle informazioni possano essere la ‘merce di scambio’. Per il Comune è stato il primo attacco hacker, ma c’è un precedente altrettanto ‘eccellente’ in città: l’attacco hacker subito dall’università nei mesi scorsi.