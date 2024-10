Borgatti, la richiesta di Fd’I:: "Serve subito una commissione"

CENTO

"Alla luce delle nuove informazioni sulla questione teatro, non possiamo far finta che tutto sia stato risolto, dopo le forti dichiarazioni fatte dal sindaco Accorsi mentre rispondeva alle mie domande in consiglio comunale e con l’ulteriore investimento di 800 mila euro a spese dei centesi per una nuova gara. "Abbiamo protocollato un ordine del giorno per chiedere l’istituzione immediata di una commissione Speciale a tutela dei cittadini centesi e del Teatro, per conoscere e vigilare – dice la capogruppo Francesca Caldarone – Non siamo né dalla parte dell’azienda, né contro l’amministrazione, ma siamo dalla parte dei centesi e vogliamo la verità". E aggiunge. "Con grande rammarico, si è appreso che da parte del direttore lavori, diretta emanazione della Stazione Appaltante (Comune), sono state inviate mail con frasi irripetibili, mail pubblicate per errore anche sull’albo pretorio e successivamente cancellate dopo la mia precedente denuncia – prosegue allargando il ragionamento - E mi spiace leggere che una donna sia stata insultata, definendola "donna con la laurea e non ingegnere in quanto donna". E ancora: "Da responsabile del Dipartimento alle Pari Opportunità - chiude - reputo inaccettabile un atteggiamento del genere. Purtroppo hanno fatto la stessa cosa con me". Chiede dunque per il teatro, per il quale ci sarà un nuovo bando di assegnazione lavori, di istituire una ‘commissione speciale con il compito di garanzia, indagine, studio, vigilanza, controllo e proposte, essendo materia di interesse comunale e che potrà operare in forma non retribuita’. Proposta avanzata già nell’ultimo consiglio comunale trovando l’appoggio anche di Adriano Orlandini (Gruppo Misto).