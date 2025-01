"Clara, più costi e meno servizi. Valuteremo azioni concrete"

"Clara, i costi aumentano, i servizi calano". Lo sostengono i consiglieri di Centro Destra Civico, Elisa Cavedagna e Alex Baricordi, in un documento congiunto siglato assieme al consigliere comunale di Uniti per Portomaggiore (gruppo che accoglie i partiti del centrodestra) e segretario portuense della Lega, Massimo Contarini.

"Con l’inizio del 2025 la raccolta del rifiuto indifferenziato, per i cittadini portuensi, avverrà ogni quindici giorni, nonostante gli aumenti in bolletta del costo del servizio – affermano i tre consiglieri – Questa scelta ha già creato moltissimi malumori tra i cittadini e i disagi inizieranno a breve, sia per i nostri residenti, sia per le attività, con il carico di rifiuti da gestire che è sempre stato un argomento molto delicato e fonte di grossi disagi già in passato". La logica conseguenza a questa restrizione del servizio "sarà un sostanziale peggioramento del nostro decoro urbano, con cassonetti stracolmi ad ogni angolo, nonché un incentivo all’abbandono dei rifiuti nelle nostre campagne, pratica assolutamente deprecabile ma determinata da un servizio carente e gestito male. La giustificazione della scelta della riduzione dei ritiri quale elemento atto a spingere i cittadini ad una maggiore attenzione nella differenziata, per noi non è accettabile, né condivisibile, in quanto per ottenere ciò basterebbe una gestione più oculata delle spese da parte di Clara, con una rimodulazione e diversa organizzazione gestionale".

Infine, la stoccata finale: "Oltre al danno la beffa, se pensiamo che a fronte della restrizione dei ritiri, le bollette sono invece aumentate e ciò per coprire la situazione debitoria di Clara. Davanti a tali scelte noi non abbiamo intenzione di rimanere fermi e già ci stiamo attivando per valutare azioni concrete per verificare la corretta gestione del servizio pubblico". E’ la seconda volta che Contarini interviene assieme al Centro Destra Civico, potrebbe essere l’inizio di uno spostamento nel gruppo esclusivamente civico, un riposizionamento in vista prossime delle elezioni comunali.

Franco Vanini