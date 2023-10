Degrado in via Verdi, Acer respinge le accuse

COPPARO

Acer risponde alla lamentele degli inquilini di via Verdi, respingendo al mittente le accuse.

Gli inquilini della palazzina di pertinenza Azienda Casa, ubicata in via Verdi a Copparo, hanno lamentato una situazione di degrado, evidenziando l’impossibilità di continuare a viverci senza un miglioramento importante. La risposta che aspettavano non ha tardato ad arrivare. Lo stesso dirigente di Azienda Casa, Diego Carrara, ha dichiarato: "Le questioni segnalate dal signor Giuliani sono state prese in carico da noi tant’è che i tecnici Acer ed io stesso ci siamo già recati sul posto proprio qualche giorno fa. Tuttavia certe lamentele non sono attribuibili a noi. Il degrado nel cortile, è dovuto alla presenza, al confine, di un vecchio immobile di proprietà del Comune che deve essere messo in sicurezza, se non abbattuto, pulito da erbacce, in questo modo si risolverebbe la presenza di topi. Dalle informazioni in nostro possesso sappiamo che il Comune si sta adoperando per intervenire al più presto". Per poi passare alla situazione sulle infiltrazioni "che è irrisolvibile fintantoché non si risolverà il problema della palazzina contigua - ha proseguito Carrara – dai cui muri deriva il problema. Per contro, come riferito al signor Giuliani ieri stesso, gli altri lavori su cui l’Acer si è impegnata sono già in corso , ed entro la fine del mese verrà realizzata la piazzola per i cassonetti della raccolta rifiuti. Seguirà poi, il piano di fattibilità per la risoluzione delle infiltrazioni. Per quanto riguarda gli alloggi sono tutti in buono stato e rispettano gli standard igienico sanitari. Con l’occasione, ricordo agli inquilini, che fanno entrare mezzi da lavoro all’interno del fabbricato, che devono evitare tali comportamenti, pena incorrere in sanzioni, compresa la decadenza dall’assegnazione.

Jasmine Belabess