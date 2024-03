Maxi guasto alla rete idrica di Hera a Cento: acqua chiusa e allagamenti

Cento (Ferrara), 25 marzo 2024 - Cento è interessata da un importante guasto alla rete idrica, in parte risolto ma con ancora un notevole problema in un altro punto che richiederà lavori che probabilmente si spingeranno fino alla nottata. Tra punti allagati e chiusura dell’acqua un una larga fetta del territorio, sono diversi i disagi alla popolazione ma immediato è stato l’intervento di Hera. Il guasto è avvenuto in viale Libertà ed è in corso la riparazione di una condotta principale che richiederà l’intervento dei tecnici di Hera il proseguimento fino al ripristino della tubatura, se necessario anche in notturna. Si sta lavorando anche per ridurre i disagi: gli operatori sul posto stanno infatti eseguendo apposite manovre di rete per poter ridare il più presto possibile l’acqua a tutta l’utenza coinvolta. Si parla infatti, di ben due guasti accaduti nella mattinata sulla rete dell’acquedotto: il primo in via XX Settembre e il secondo in viale Libertà. Il pronto intervento del Gruppo Hera si è tempestivamente recato su entrambi i luoghi per avviare le riparazioni che in parte hanno già dato risposta. L’intervento in via XX Settembre si è concluso intorno alle 15 con la riparazione del guasto mentre, molto più importante, in viale Libertà, invece, il lavoro è ancora in corso e riguarda una condotta principale cittadina il cui guasto sta purtroppo causando un disservizio diffuso sul centro abitato di Cento. Hera assicura il massimo impegno per una pronta risoluzione del guasto.