Guberti eletto nel comitato esecutivo di Unioncamere

Il presidente della Camera di commercio di Ferrara Ravenna, Giorgio Guberti (foto), è stato eletto dall’Assemblea dei presidenti delle Camere di Commercio quale componente del Comitato esecutivo. Con l’elezione degli undici componenti del Comitato esecutivo si completa la squadra di governo di Unioncamere, guidata dal presidente Andrea Prete: gli 11 componenti del Comitato esecutivo scelti tra i presidenti delle Camere di commercio, insieme ai nove componenti dell’Ufficio di Presidenza, costituiscono infatti l’Organo di indirizzo politico di Unioncamere. "Questa nomina mi riempie di soddisfazione – dichiara Giorgio Guberti – perché rappresenta il frutto di un grande lavoro di squadra, portato avanti da tutti gli Amministratori, di Giunta e di Consiglio. Un impegno corale, portato avanti in armonia e spirito di unità, ottimamente guidato dal segretario generale Mauro Giannattasio, con un unico obiettivo, quello di sviluppare un contesto favorevole per la competitività delle nostre imprese. Un ringraziamento per l’insostituibile supporto che sempre ci garantiscono va al Collegio dei revisori dei Conti e all’Organismo indipendente di valutazione, così come a tutto il personale che ogni giorno opera affinché tanti progetti si possano realizzare concretamente. Ricordo solo gli ultimi interventi messi a terra grazie alla sinergia con le associazioni di categoria del territorio ferrarese e ravennate e l’affiancamento delle Istituzioni tutte del territorio, a cominciare dai Prefetti, Massimo Marchesiello e Castrese de Rosa: il sostegno, grazie alle risorse della Regione alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023".