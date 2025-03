L’Amaro Deltantico in un libro. I racconti del vulcanico Romagnoli

Il libro di Antonio Romagnoli "Territorialitevolmente Amaro Deltantico", è l’invito a cercare sempre di essere padroni del proprio destino, di far conoscere il territorio lagunare e non solo attraverso la trasformazione dei prodotti naturali che la terra dona. Una narrazione delle innumerevoli attività svolte dal vulcanico Antonio, che non smette mai di ideare. Nel suo libro ripercorre una vita fatta di visioni che diventano realtà, esprimendo il valore di quanto una persona, da sola, scollegata da sistemi più complessi con le sole e le proprie idee abbia potuto sviluppare e realizzare progetti che valorizzano il nostro patrimonio con passione. Romagnoli vanta un passato all’Istituto di Fisica Nucleare sezione di Ferrara, lavorando per conto suo al Cern per la ricerca nucleare. Ha creato il progetto di educazione ambientale "Birdfeeding school" e nel 2017 la creazione del simbolo territoriale denominato Croce Guardiana del Delta Po, ormai emblema del Delta Antico. "Se hai idee e capacità non aspettare che le nuvole dell’opportunismo possono oscurare i raggi del tuo sole, devi fare arrivare i tuoi raggi la dove chi deve aprire gli occhi li apra e riconosca il tuo valore", dice.

c. c.