"Le app che danno una mano alla gente"

Al fine di una migliore accessibilità dei servizi pubblici sono attive e utilizzabili due applicazioni di facile e veloce fruizione: si tratta di Municipium e Io. "Il miglioramento della comunicazione e dell’accessibilità dei servizi pubblici per i cittadini sono alcune tra le priorità di questa Amministrazione, che intende promuovere ogni iniziativa volta ad individuare strumenti e soluzioni che semplifichino il lavoro degli uffici comunali e garantiscano prestazioni efficienti ai ferraresi", sottolinea Francesca Savini, assessore alla Digitalizzazione e SmartCity. "In quest’ottica – prosegue – desidero richiamare l’attenzione sull’importanza dell’utilizzo delle app Municipium e IO, che possono aiutare i cittadini a rimanere informati, ad accedere ai servizi e a partecipare attivamente alla vita della nostra città". Municipium è un’applicazione del Comune pensata per avvicinare l’Amministrazione comunale ai cittadini.