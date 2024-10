L’oro di Sara e Giulia. Jujitsu, trionfo a Creta

A Cento continuano a piovere medaglie importanti. In appena due mesi, dopo il bronzo mondiale volley con Alice Guerra di Bevilacqua, l’oro iridato della renazzese Marika Patera nel tiro a volo, il bronzo in coppa del mondo di danze standard di Michele Bartolozzi di XII Morelli in coppia con Rebecca Giannotti e a luglio il titolo europeo di ciclismo con il centese Niccolò Galli, ora arriva anche l’oro mondiale nelle arti marziali con la pluricampionessa Sara Paganini, nativa di Bondeno e residente a Renazzo, guidata dal marito, campione e tecnico, anch’esso renazzese Michele Vallieri. Sara Paganini e Giulia Plumitallo, originaria di Taranto e ora a Bologna, hanno infatti conquistato l’oro al Campionato del Mondo di Jujitsu che è appena svolto a Creta, con una performance da brividi. Hanno portato in alto il nome della Shinsen Academy e fatto risuonare l’inno italiano in tutto il mondo del jujitsu, tenendo altissimo il nome del territorio centese e finalese dove hanno sede. Paganini riporta dunque l’Italia sul gradino più alto del podio mondiale, dopo anni di successi, un ritiro dall’agonismo e il ritorno sui tatami internazionali. Il tutto senza il marito e partner di gara storico Michele Vallieri, che però, da tecnico, ha trasformato l’accademia in un vero centro di eccellenza per il jujitsu. "È stata un avventura folle in questi 5 mesi – scrive la Paganini –. Tra lavoro, casa, famiglia, allenamenti di Duo, insegnamenti in palestra, alimentazione, integrazione alimentare. Ma è così che si deve essere per arrivare in alto. Talmente appassionati, ossessionati, determinati da vivere in tutto e per tutto con la fame per quel sogno di cui non ero ancora sazia. Un enorme ringraziamento alla persona che ha creduto in me in questo progetto, mi ha sostenuto, supportato, aiutato in tutto e per tutto: mio marito Michele Vallieri senza cui non sarei mai arrivata fin qui".

Vallieri vanta un grande passato agonistico, fatto di medaglie mondiali e iridate sia nel maschile che nel misto. Detentore di un Guinnes World Record con Vito Zaccaria, è un renazzese che sta dando ora un forte impulso alle arti marziali in Italia crescendo campioni e aprendo importanti ‘palestre dei campioni’ con sedi a Poggio Renatico, Migliarino, Lagosanto e Porto Garibaldi. "Questa storia non è solo di sport, ma di sogni, coraggio e determinazione – dicono dallo Shinsen –. Per Sara Paganini questa è la 15esima finale consecutiva in competizioni europee o mondiali; dal 2012 non manca una finale per la medaglia d’oro, dimostrando cosa significa non arrendersi mai".

l. g.