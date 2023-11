Maiscoltori, un ottimo bilancio: "Ai soci 2 euro in più a tonnellata"

E’ una Maiscoltori in ottima salute, alla luce del bilancio presentato, presso l’Oasi Bianca a Pomposa, dal presidente Riccardo Monzardo e dal direttore Marco Beccari, in un’annata, compresa tra il primo luglio dello scorso anno al 30 giugno di questo, nonostante un andamento climatico siccitoso e caldo. Anche in questo contesto la cooperativa è riuscita a mantenersi su ottimi livelli e perdere solo il 5% di conferimento a causa della minor produzione. Un bilancio che si chiude con poco meno di 35 milioni complessivi di cui 22 liquidati ai circa 300 soci per i prodotti conferiti alla Maiscoltori per oltre un milione di quintali di prodotti e per un totale di poco superiore agli 11.000 ettari di terreno gestito. "Sono molto soddisfatto - ha detto il presidente Monzardo - di questo mio primo anno di mandato per gli ottimi risultati conseguiti dalla nostra cooperativa che occupa al suo interno 23 persone tra impiegati ed operai". "Visto il risultato raggiunto abbiamo valorizzato ulteriormente tutti i cereali conferiti dai soci con 2 euro per ogni tonnellata – ha spiegato lo storico direttore Beccari – risultato ottenuto grazie ad economie e scelte gestionali quali il passaggio all’uso del gpl per l’essiccazione rispetto al metano. E possiamo affermare, come fatto negli esercizi precedenti, che a fronte delle incertezze quali la caduta dei prezzi, le guerre in corso, la difficoltà nella programmazione, l’andamento climatico e scelte, non sempre condivisibili, dell’Europa rispetto alla nostra agricoltura, possiamo contare su una crescente solidità patrimoniale ed organizzativa ed un accreditamento sempre maggiore sui territori. La ricerca di maggiore efficienza produttiva in funzione del cambiamento e saperlo intercettare, significa affermare l’utilità e l’importanza di Maiscoltori al fianco del mondo agricolo, punto di riferimento e stimolo per migliorarsi e progettare nuovi traguardi". Anche l’indebitamento della Maiscoltori rimane sotto controllo stabilizzandosi attorno ad un 8%. I clienti, inoltre, sono di grande prestigio: Barilla, Amadori e Fileni, solo per citarne alcuni mentre per quanto riguarda le orticole industriali la Coop è socia di Conserve Italia.

Cla. Casta.