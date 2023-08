Seconda vittima in poche ore sulle strade di Ferrara: morto il centauro Emanuele Faraguti

Ferrara, 11 agosto 2023 – È il secondo tragico incidente nel giro di poche ore. Dopo lo schianto in cui è rimasto vittima Alessio Maini, di 38 anni, che ha perso il controllo della sua moto, rimangono per ora inspiegabili le cause che hanno portato Emanuele Faraguti, 46 anni, di Gavello di Bondeno (Fe), a perdere il controllo della moto Suzuki, che guidava da sempre con passione e che l'ha sbalzato e travolto, provocandone la morte sul colpo.

Erano le 10.30 di venerdì 11 agosto. Stava percorrendo la strada provinciale che collega Burana a Bondeno, dove era diretto, nel suo primo giorno di ferie. Improvvisamente, dopo una doppia curva non è più riuscito a controllare la moto e probabilmente per l'attrito delle ruote posteriori è stato sbalzato in avanti precipitando sull'asfalto, finendo travolto dalla Suzuki che ha continuato la traiettoria sulla strada per altri cento metri.

Emanuele Faraguti, 46 anni, è morto sul colpo. Non ci sono altre auto coinvolte. Ha fatto tutto da solo. Anche il guardrail della strada provinciale è intatto. Immediato l'arrivo del 118 sul posto, ma purtroppo ai soccorritori non è rimasto che constatarne il decesso. Un uomo, che viaggiava poco distante e che ha assistito alla scena, di fronte allo scempio si è sentito male ed è stato portato in ospedale. Sul posto quattro pattuglie della Polizia Locale dell'Alto ferrarese sono state impegnate a lungo nei rilievi e nella gestione del traffico. La strada provinciale è stata chiusa per due ore. Faraguti lavorava in una carrozzeria a Camposanto in provincia di Modena, aveva moltissimi amici, la passione per la pesca e la natura, viveva con il padre Ilio e con i suoi sette rottweiler.