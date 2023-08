Tragedia a Ferrara: si schianta in moto e muore

Ferrara, 11 agosto 2023 – Tragedia poco dopo mezzanotte in via Pareschi. Un motociclista di 38 anni, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua moto ed è finito contro un'auto in sosta. L'impatto è stato violento e, nonostante la tempestività dei soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale, incaricati di ricostruire la dinamica dell'incidente.