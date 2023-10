Scossa di terremoto. Verifiche nell’Alto Ferrarese, nessun danno rilevato

Ferrara, 26 ottobre 2023 – Erano le 15.45 circa di ieri quando la terra ha tremato anche in provincia di Ferrara: una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 localizzata a Ceneselli in provincia di Rovigo, che è stata sentita nitiditamente anche in molte zone della provincia estense.

Scossa di terremoto di magnitudo 4.2 con epicentro a Ceneselli

Fortunatamente non sono stati registrati danni, anche se è inutile dire che la paura c’è stata e il pensiero è corso a undici anni fa. Sui social è iniziato il tam tam, mentre a livello istituzionale i sindaci dell’Alto ferrarese si sono attivati per le prime verifiche. "Immediatamente la polizia locale dell’Alto Ferrarese è uscita – dice il sindaco di Bondeno Simone Saletti - e i volontari della protezione civile si sono organizzati. Insieme all’ufficio tecnico comunale abbiamo provveduto subito a fare i controlli nelle scuole, partendo da Lezzine, la materna e il nido. Poi le altre. Non è stato rilevato nessun danno".

Tra le frazioni controllate Stellata, divisa solo dal Po, dal territorio veneto e la più vicina all’epicentro. Ieri sera, intorno alle 19.30 sono state completate anche le verifiche del municipio.

Immediate le verifiche nelle scuole anche nel comune di Vigarano dove il vicesindaco Mauro Zanella che ha confermato: "Nessuna criticità. Per chi era a scuola l’uscita è avvenuta nel cortile leggermente in anticipo ma con grande serenità".

"Ero nel mio ufficio e l’ho sentita molto bene, prima il boato e poi 3 scossoni ondulatori ma molto brevi – dice il sindaco di Terre del Reno Roberto Lodi – non si sono riscontrati danni ma alcune scuole come le elementari di San Carlo e Sant’Agostino, entrambe molto sicure, hanno preferito in via precauzionale far uscire in giardino gli studenti.

Attenzione anche a Cento. "La scossa è stata avvertita anche nel nostro territorio – prosegue il sindaco Edoardo Accorsi - . Abbiamo avviato un confronto veloce con la parte tecnica, non ci sono segnalazioni e dunque non abbiamo messo in campo azioni. Uscita prima anche la scuola materna di Poggio, ma solo per precauzione.