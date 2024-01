Lotta allo smog: "Monopattino, siamo pronti a mettere il caschetto. Incidenti? Verso lo zero"

Ferrara, 3 gennaio 2024 – Non da tutti è così amato. È il monopattino, toccasana per l’ambiente e per il traffico, mezzo di trasporto ideale per gli studenti. Una spina nel fianco per i pedoni che magari se lo vedono apparire all’improvviso, nel silenzio ovattato, lungo la striscia già così stretta di un marciapiede. "Due sono gli aspetti fondamentali, il mezzo e anche chi lo usa. I nostri sono di ultima generazione, non possono procedere in centro storico a velocità superiori ai 7 chilometri all’ora, hanno frecce, assicurazione e targa. E siamo già pronti a dotare i monopattini di caschetto una volta che il governo renderà questa misura un obbligo di legge", a parlare è Enrico Pelagatti, 46 anni, team leader per la nostra città di ‘Dott’, azienda di micromobilità in sharing leader in Europa. Dott ha lanciato la mobilità green a Ferrara a maggio del 2021 e da allora in 30mila hanno percorso in città 900mila chilometri 100% nel segno dell’ambiente. Se avessero girato la chiave dell’auto nel cruscotto, 95.000 chili di CO2 avrebbero ’arricchito’ la nostra aria già così densa di smog. Ad ottobre dello scorso anno i noleggi hanno registrato un forte incremento. La crescita è stata del 27% rispetto ad ottobre 2022. In città la flotta conta 400 monopattini, la corsa base costa due euro.

Sempre più giovani gli 'utenti’ che salgono a bordo dei monopattini

Sfatiamo qualche pregiudizio.

"Sì, il primo, quello più importante, che solleva più critiche. Si dice che i monopattini provochino incidenti. Nulla di più sbagliato", risponde Enrico Pelagatti.

Non è così?

"A Ferrara in un anno abbiamo registrato un solo incidente, ripeto uno solo. E in questa città a differenza di altri capoluoghi abbiamo il 90% dei mezzi. Mi spiego meglio, i nostri monopattini rappresentano la quasi totalità di quelli in circolazione. Solo il 10% è costituito da monopattini diciamo così privati, ovvero quelli che si comprano in un negozio".

La colpa è di chi si mette, per usare una metafora, al volante?

"Certo, aspetto che riguarda tutti i mezzi di trasporto. Se si guida con prudenza, rispettando le regole, rispettando la propria vita e quella degli altri gli incidenti se non si azzerano sicuramente si riducono".

Anche i mezzi fanno la loro parte.

"Sì, anche questo va detto. Come ho anticipato i nostri monopattini non superano i 7 chilometri all’ora nel centro storico, non vanno oltre la velocità dei 18 all’ora nelle altre zone della città. Un mezzo ’privato’ può arrivare anche ai 40 all’ora e non parlo di quelli truccati. Se io vado a comprarlo me lo vendono che fa già quella velocità. Non ci vuole un genio per capire che andare a 40 all’ora con un monopattino è un rischio per chi guida e per le persone che si incontrano".

I caschetti, state aspettando solo il governo.

"In Israele dove sono obbligatori li abbiamo già in dotazione. Anche qui, non appena il quadro sarà chiaro, verranno forniti. Saranno di colore nero".

In città chi li usa?

"Soprattutto gli studenti universitari. Quel salto nei noleggi, che hanno registrato in un anno un più 27%, è da attribuire a loro. La sensazione che abbiamo, dal nostro osservatorio, è che la popolazione studentesca sia aumentata ancora in questo ultimo periodo facendo di Ferrara sempre più una città universitaria. I nostri prezzi qui sono molto bassi, tra i più bassi d’Italia. Qualche anno fa volevamo coinvolgere l’Ateneo per varare una convenzione con ulteriori sconti agli studenti. Alla fine, dobbiamo dire la verità, le tariffe sono già basse".

La vostra squadra?

"Siamo in tre, con due rider che vanno a recuperare i mezzi in città. Andrebbero riportati nelle piazzole, ma Ferrara è piccola e grazie al gps riusciamo a recuperarli nel luogo dove vengono lasciati".

Il gps però non vi salva dai furti.

"Sono molto pochi, non è un fenomeno preoccupante. Il gps funziona, certo quando entrano in azione bande organizzate che li caricano su un camion dopo aver tolto il dispositivo per poi vendere i pezzi nei paesi dell’Est Europa allora il discorso cambia. Ma, ripeto, per ora è un fenomeno contenuto. Come contenuto il fenomeno di buttarli nei fiumi, nel Po".