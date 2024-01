Soldi finti in centro, caccia ai falsari

Ferrara, 23 gennaio 2024 – Un ’colpo’ a segno e uno no. Ma chissà quante altre volte può averci provato nei giorni scorsi. Un uomo ieri ha acquistato un paio di cuffie per coprirsi le orecchie con una banconota da 50 euro, che la titolare del negozio di Galleria Matteotti, nella fretta di servire altre persone che stavano aspettando, non ha controllato attentamente. Accorgendosi solo in un secondo momento che quel biglietto da cinquanta euro era falso. Poi, pare la stessa persona, un uomo, ha fatto la spesa in un market di via Mazzini e quando è arrivato a pagare alla cassa, ha consegnato una banconota, questa volta da cento euro. Qui però ha avuto meno fortuna: le banconote per abitudine vengono controllate tutte prima di chiudere il conto e consegnare il resto. A quel punto, c’è stata la segnalazione che quel bigliettone da cento euro, era falso. Il responsabile del negozio ha quindi allertato le forze dell’ordine che hanno avviato gli accertamenti per capire se, innanzitutto, si trattava della stessa persona che poco prima si era introdotto nel negozio di abbigliamento che si trova in Galleria Matteotti.

Gli accertamenti. Dopo le denunce sporte dalla titolare del negozio che ha ricevuto i cinquanta euro falsi e il responsabile del market di via Mazzini, dove il falsario aveva cercato di piazzare un verdone da cento euro, sono scattate le indagini delle forze dell’ordine per capire innanzitutto se prima di questi due casi ce ne possano essere stati altri, tentati o andati a buon fine, e poi se si tratta di una sola persona, come quella che ha agito ieri mattina in centro o se ce ne possano essere altre che in questi giorni stanno circolando per la città cercando di piazzare soldi falsi.

Consigli. In caso di dubbi viene suggerito di controllare se sulle banconote sono presenti elementi di sicurezza in rilievo costituiti dai trattini sul margine destro e sinistro, dall’immagine principale, dalla cifra indicante il valore e dalle varie iscrizioni. Oppure elementi visibili in controluce tipo il numero in trasparenza, il filo di sicurezza e la filigrana. E anche componenti percepibili muovendo le banconote, come i simboli dell’euro, i valori nominali, il luccichio della striscia iridescente e la riproduzione del motivo architettonico.