Tenta di pagare con soldi falsi. Arrestato un ragazzo di 18 anni

I carabinieri della stazione di Zola hanno arrestato un 18enne italiano per il reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate. Un fatto accaduto al centro commerciale Gran Reno di Casalecchio dove i carabinieri sono intervenuti su richiesta del personale per verificare le responsabilità di un paio di clienti che si erano presentati in un negozio-laboratorio, specializzato nella vendita di dolci artigianali, tentando di pagare con una banconota da 50 euro contraffatta. Si tratta di un 18enne italiano e una ragazza non ancora maggiorenne che sono stati identificati e accompagnati in caserma per ulteriori accertamenti, nel corso dei quali sono state rinvenute una ventina di banconote da 50 euro, tutte contraffatte, che la ragazza aveva con sé. Oltre a questo i carabinieri hanno accertato che il diciottenne aveva già speso una banconota falsa il giorno prima nello stesso negozio, mentre era in compagnia di un altro soggetto non ancora identificato. Considerata l’evidenza dei fatti e verificato che il giovane quattro mesi fa era già stato arrestato dai carabinieri di Imola per un fatto analogo, è stata disposta l’ispezione dell’abitazione dove sono state trovate altre banconote contraffatte. In un astuccio c’erano invece 2mila euro in contanti (autentiche) e 26 grammi di hashish. La ragazza è stata denunciata in stato di libertà mentre il 18enne è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari.