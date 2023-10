Statale 16 paralizzata. Camion tampona un’auto. Cavalcavia bloccato e code di 4 chilometri

Stava tornando ad Argenta quando, al culmine del cavalcavia della statale 16, la variante che collega Ferrara ad Argenta, a un automobilista, diretto alla cittadina in riva al Primaro, si è rotto il cambio. A causa del guasto meccanico la vettura ha perso potenza, il camionista che lo seguiva non ha potuto evitarlo e l’ha tamponato, anche se sul sinistro sono ancora in corso accertamenti. Ad avere la peggio è stato l’automobilista, trasportato all’ospedale per accertamenti.

E’ successo ieri verso le 18.45, all’altezza dello svincolo di Ripapersico. La strada di scorrimento veloce ne ha risentito, il traffico è rimasto bloccato a lungo. Sul posto oltre ai vigili del fuoco hanno collaborato alla sicurezza le squadre di Anas, la Polizia stradale di Argenta, la Polizia locale dell’Unione Valli e Delizie, che raggruppa i comuni di Portomaggiore, Argenta e Ostellato, oltre ovviamente ai sanitari del 118, che hanno trasportato il ferito all’ospedale. Il tratto interessato dell’incidente stradale è stato chiuso.

Per garantire almeno il collegamento con Argenta, il traffico veicolare era stato deviato temporaneamente sulla vecchia statale. Dopo circa un’ora tutto quanto è tornato alla completa normalità. La circolazione è stata ripristinata dalle forze dell’ordine.

Franco Vanini