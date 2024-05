Willy Branchi, il corpo martoriato e l’ipotesi Forzati: la prima puntata del nostro podcast

Ferrara, 28 maggio 2024 – Un soggetto ritenuto “instabile e pericoloso”, afflitto da patologie psichiatriche e pesantemente dipendente dalla droga. Un uomo – oggi sessantenne – riguardo quale, nonostante vivesse in un paesino della sponda veneta del Po, gli inquirenti sono riusciti a ricostruire la presenza a Goro nel periodo dell’omicidio di Vilfrido ‘Willy’ Branchi.

Un dettaglio non secondario, cristallizzato anche grazie ad alcune importanti testimonianze. Quella che conduce a quella persona è l’ultima pista (forse quella definitiva?) che procura e carabinieri stanno seguendo per risolvere un giallo che da più di trent’anni avvolge con la sua cappa di mistero il paese sulla Sacca. È intorno a quell’uomo, già noto per aver tentato di uccidere nel sonno il suo stesso padre all’inizio degli anni ’90 e oggi indagato per concorso in omicidio insieme ad altre due persone, che gli inquirenti stanno cercando di stringere il cerchio. Il movente potrebbe essere quello di una rapina ai danni del povero Willy il quale, quella maledetta sera, aveva nel portafoglio duecentomila lire. Una somma ragguardevole che potrebbe avere fatto gola al suo aguzzino, al punto da massacrare il diciottenne e lasciarlo nudo sull’argine del Po alle porte del paese.

Di questa ultima pista e di tanto altro si parlerà nel podcast dal titolo ‘Willy Branchi. L’ultima verità’, disponibile a partire da oggi sul nostro sito, ilrestodelcarlino.net, e su tutte le piattaforme (Spotify, Google, Apple). Otto puntate (la prima oggi appunto, e le altre ogni martedì con le stesse modalità), attraverso le quali sarà possibile ricostruire le tappe del delitto tuttora irrisolto attraverso la voce del nostro cronista Nicola Bianchi e tanti altri contributi audio, alcuni con contenuti esclusivi e raccontati da testimoni mai sentiti fino a ora. Insomma, quello che si potrà ascoltare a partire da oggi è un excursus completo dalla maledetta notte del 29 settembre 1988 fino ai giorni nostri e alle ultime novità investigative. Nelle otto puntate parleranno giornalisti, inquirenti, avvocati, medici legali, psichiatri e tanti altri. Alcuni di essi porteranno alla luce spunti inediti mai emersi in tutti questi anni.

Ma chi era Willy Branchi? È la domanda da cui parte il podcast, ripercorrendo i 18 anni del ragazzo, grazie ai numerosi contributi di parenti e amici. Accanto alla sua figura compare inevitabilmente quella di Valeriano Forzati, l’ultima persona vista con il giovane la notte del 29 settembre 1988, e l’unico fino ad oggi ad essere stato processato (e prosciolto) per l’omicidio.

Quello stesso Forzati che, quattro mesi dopo la morte di Willy, farà una strage al night Laguna Blu di Bosco Mesola, uccidendo quattro persone per poi fuggire in Argentina. Anche sulla figura di Forzati il podcast fornirà contenuti esclusivi sugli ultimi giorni del killer del Laguna Blu nel Paese sudamericano, poco prima della sua uccisione.

Una delle puntate sarà interamente dedicata alla riapertura del caso Branchi, nel 2014, con la testimonianza choc rilasciata al Carlino dall’ex parroco del paese, don Tiziano Bruscagin. Anche in questo caso gli ascoltatori potranno sentire contenuti mai trasmessi fino a oggi, raccolti nel corso degli anni dal nostro giornale. Tanto spazio sarà inoltre dedicato ai nuovi e vecchi indagati, in particolare due pescatori di Goro finiti sotto inchiesta con l’accusa di omicidio. Fari puntati infine su altri personaggi di spicco di questa vicenda, come Carlo Selvatico, finito anche lui nel registro degli indagati, o alcuni pluripregiudicati che hanno voluto affidare proprio a questo podcast alcune importanti informazioni che portano dritto alle piste legate al mondo della pedofilia e della droga.

