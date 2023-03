Sudtirol Spal 2-0: Zaro mette nei guai i biancazzurri

Massimo Oddo, allenatore della Spal

Ferrara, 18 marzo 2023 – Una doppietta del difensore-goleador Zaro – a segno pure al Mazza nel match di andata – condanna la Spal alla quinta sconfitta di fila lontano da Ferrara.

Al Druso di Bolzano finisce 2-0 per il Sudtirol, che non fa sconti ai biancazzurri balzando momentaneamente al terzo posto in classifica. Dickmann e compagni invece restano desolatamente in ultima posizione a braccetto col Brescia e a -1 dal Benevento.

Le vittorie esterne di Perugia, Venezia e soprattutto Cosenza – corsaro a Frosinone – rappresentano però un'ulteriore mazzata per la Spal che adesso si trova a -4 dalla zona playout.

Mister Oddo propone una sorta di 'albero di Natale', con Celia preferito a Tripadelli sulla fascia sinistra della difesa a quattro.

La grande novità di giornata è il debutto da professionista di Contiliano, che a 18 anni viene lanciato in linea mediana assieme a Zanellato e Murgia. A Fetfatzidis e Maistro invece il compito di agire tra linee a supporto dell'unica punta La Mantia.

La gara è equilibrata, ma è un episodio controverso che la indirizza sui binari preferiti dalla squadra di Bisoli. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, De Col va al tiro dal limite dell'area trovando la deviazione vincente di Zaro. Sembrano esserci una manciata di giocatori del Sudtirol in fuorigioco netto davanti ad Alfonso, e sembra irregolare pure la posizione dell'autore del gol.

Dopo un lunghissimo 'check' però il Var comunica all'arbitro Volpi che Zaro è in linea con La Mantia, che lo tiene in gioco per una questione di millimetri. Nella ripresa la reazione della Spal è timida, e un colpo di testa di Zaro chiude i conti ad un quarto d'ora dal termine gettando nello sconforto gli oltre 700 spallini giunti in Alto Adige.

Il tabellino

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, De Col; Rover (46’ st Carretta), Tait, Belardinelli (1’ st Schiavone), Casiraghi (46’ st Davi); Cissé (30’ st Siega), Odogwu (34’ st Larrivey). All. Bisoli

SPAL (4-3-2-1): Alfonso; Dickmann (24’ st Fiordaliso), Arena, Meccariello, Celia; Zanellato (14’ st Prati), Murgia, Contiliano (39’ st Dalle Mura); Fetfatzidis (39’ st Moncini), Maistro (24’ st Rossi); La Mantia. All. Oddo

Arbitro: Volpi di Arezzo

Marcatori: 25’ pt e 29’ st Zaro

Note: ammoniti Contiliano, Arena, Belardinelli, Alfonso, Tait.