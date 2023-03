A Spinello due giorni di iniziative nel verde

Questo weekend a Spinello sarà all’insegna delle storie e di nuove e antiche manualità. Nella nota località appenninica sede di Sportilia oggi è in programma ‘Lum a mèrz’ di San Giuseppe. Dalle ore 20 al ‘Giardino della vita’ (realizzato nel 2021 in via della Maestà grazie a Pro loco, Soffiditerra e ad altri volontari col supporto del Comune) attorno al falò vin brulè e ciambella offerti dagli organizzatori, mentre i volontari di Sophia in libris per propiziare un buon raccolto proporranno racconti e letture per ritrovare il paese nelle cose semplici e nella sua storia millenaria, rappresentata dai resti della rocca malatestiana. Non mancherà l’accompagnamento musicale col fisarmonicista Loris Barchi.

Soffiditerra è un’associazione di promozione sociale formata da un gruppo di esploratori e ricercatori; promuove la formazione esperenziale di educazione in natura per educatori, insegnanti e accompagnatori per bambini di età tra i 3 e i 14 anni.

Si continua domani dalle 9.30 alle 17.30 negli spazi della Pro loco nella piazzetta Antonio Scordino con Elena Campacci e Cristian Crociani custodi e seminatori di sapienze legate alla terra e alla manualità. In particolare la Campacci è un’educatrice e formatrice in natura per primarie e secondarie di primo grado, insegnante di arti manuali, ortocoltrice e cestaia. "Il programma – precisano gli organizzatori – ‘Dalla pianta al cesto’ prevede al mattino una passeggiata tra boschi, campi e fossi per riconoscere e raccogliere il materiale da intreccio (sanguinello, nocciolo, olmo, vitalba, salice, ginestra, olivello spinoso, ecc.), poi nel pomeriggio si passa alla fase ‘intrecciamo e’ gavagn’; i partecipanti intrecceranno un gavagno romagnolo, il cesto tipico per la raccolta della frutta". Cosa portare? Forbici da potature, coltellino, pinze, guanti da lavoro, abbigliamento comodo e impermeabile e cibo per un pranzo da condividere. Iscrizioni: [email protected]

o. b.