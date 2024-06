Al voto in dieci Comuni per l’elezione del sindaco e del consiglio

Oltre a Forlì sono 10 i Comuni del comprensorio che oggi e domani saranno chiamati a decidere il sindaco. Essendo tutti sotto i 15.000 abitanti non è previsto il ballottaggio ma il candidato che riceverà più consensi diventerà sindaco e la lista riceverà la maggioranza assoluta del consiglio comunale. A Forlimpopoli, sono due le liste in competizione: Milena Garavini per ‘Forlimpopoli Futura’ e Raffaele Montalti per ‘La nostra città’. Due le liste anche a Meldola: Roberto Cavallucci con ‘Idee per Meldola’ e Andrea Di Biase con ‘Noi Meldolesi’. Tre sono i candidati a Civitella: Claudio Milandri per ‘Progetto Comune’, Diego Lensi per ‘Aspettative e certezze’ e Pierangelo Bergamaschi per ‘Impegno e Rinnovamento’. A Santa Sofia la lotta è a due: Ilaria Marianini per la lista ‘Consenso Comune’ e Flavio Foietta per la lista ‘Per Santa Sofia’. A Predappio, Roberto Canali della lista ‘Uniti per Predappio’ sfida Monica Fucchi della lista ‘Predappio Futura’. A Premilcuore i tre contendenti sono Ursula Valmori per ‘Impegno comune per Premilcuore’, Roberto Freddi per ‘Amare Premilcuore’ e Sauro Baruffi per ‘Tradizione e Progresso’. A Rocca San Casciano Marco Valent per ‘Tutti insieme per Rocca’ sfida ‘Elisa Deo’ per ‘Rocca nel cuore’. A Portico e San Benedetto sono tre le liste: Maurizio Monti per ‘Il futuro ha radici antiche’, Luigi Toledo per ‘Uniti per il cambiamento’ e Serena Bambi per ‘In comune’. A Modigliana altra sfida a tre: Jader Dardi con ‘ViViAmo Modigliana’, Silvia Mazzoni con ‘In comune per la Comunità’ e Adriano Cheli con ‘Adi. Sindaco - ModiglianAttivazione’. Due i contendenti a Tredozio: Simona Vietina per ‘Tredozio prima di tutto’ e Giovanni Ravagli per ‘Ripartiamo da Tredozio.

ma. bo.