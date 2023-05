Alluvione a Forlì, i libri antichi della biblioteca del seminario salvati dall’allagamento

Forlì, 25 maggio 2023 – Sono iniziate giovedì 25 maggio le operazioni di recupero delle migliaia di volumi antichi, comprese le “cinquecentine”, della biblioteca del Seminario di via Lunga che nei giorni scorsi è stata allagata dall’alluvione.

Il salvataggio dei libri della biblioteca del Seminario (foto Frasca)

Claudio Giannelli, direttore dell’Ufficio diocesano per i beni culturali, spiega: “Lunedì scorso si è svolto in Seminario il corso di formazione per i duecento volontari che hanno risposto alla richiesta del rettore del Seminario, don Andrea Carubia, martedì 23 e mercoledì 24 sono state completate le operazioni di preparazione. Giovedì 25 con il primo turno di volontari è iniziato il lavoro di trasferimento dei volumi che vengono portati dalla biblioteca all’esterno, negli spazi appositamente allestiti, dove gli incaricati della Soprintendenza regionale ai beni archivistici e bibliografici e alcuni bibliotecari verificano lo stato dei volumi, dividendo quelli che andranno al restauro da quelli non recuperabili".

Le operazioni si svolgono in collaborazione con l’azienda Frati e Livi, che si occupa di conservazione del patrimonio librario, con la sezione della Protezione civile di Pordenone, specializzata in interventi su beni culturali e alla presenza dei Carabinieri del Nucleo di tutela del patrimonio culturale.

"I volumi destinati al restauro - prosegue Giannelli - vengono sigillati in sacchetti e posti in appositi cassoni per poi essere portati nei punti di stoccaggio dove saranno chiusi in celle frigorifere. Il congelamento arresterà il degrado dei materiali antichi e sarà funzionale al successivo intervento di restauro”.

Per questo c’è la fattiva collaborazione della ditta cesenate Orogel che ha messo a disposizione le proprie strutture per la conservazione con temperature a freddo.