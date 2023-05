Alluvione scuole, quali riaprono a Forlì

Forlì, 23 maggio 2023 - Lentamente in città stanno riprendendo molte attività, incluse quelle didattiche, ma non per tutti. Per motivi di sicurezza, ridotta viabilità e per consentire il pronto intervento della Protezione Civile e di tutte le forze speciali impiegate nelle azioni di pulizia del post alluvione, le lezioni non riprenderanno ancora per le giornate di mercoledì 24 e giovedì 25 maggio in tutti i Plessi dell'IC 5: scuola dell'infanzia Aloidi (Villagrappa), scuola dell'Infanzia Le Api (Romiti), scuola primaria Squadrani (Romiti), scuola primaria Tempesta (Cava), scuola secondaria di primo grado Mercuriale (Romiti), nido d’infanzia comunale Aquilone (Cava), scuola dell'infanzia comunale Quadrifoglio (Cava).

Già da mercoledì 24 maggio ripartono le lezioni in tutti i plessi dell’IC 9, Roncadello, Villafranca e San Martino in Villafranca. Riprendono anche le attività didattiche di tutte le scuole superiori.