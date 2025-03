Bonfiglioli, 757 posti auto. Mega parcheggio in arrivo con pensiline fotovoltaiche

La ditta Bonfiglioli Riduttori Spa, con sede nella zona industriale ad angolo tra la via Mattei e la via Bianco da Durazzo, ha presentato una richiesta per la realizzazione di un parcheggio per i propri dipendenti. Un’area di poco più di 23mila metri quadri di terreno, ora agricolo, che si trova di fronte all’azienda, dall’altra parte di via Bianco da Durazzo e che ospiterà 757 posti auto. Il parcheggio non sarà utilizzato dagli automezzi, che invece continueranno ad entrare in azienda.

Trattandosi di una richiesta di ampliamento della sede, in pratica, è stata attivata la conferenza dei servizi e, nella giornata di ieri, le risultanze sono state presentate in Comune durante la seduta della seconda commissione. Non solo verrà realizzato un parcheggio che potrà così ospitare le auto dei dipendenti attuali e dei visitatori, ma è stato dimensionato per prevedere anche eventuali future assunzioni da parte dell’azienda.

Gran parte dell’area sarà dotata di pensiline fotovoltaiche, per una produzione di energia di 1,67 megawattora che verrà utilizzata dalla stessa Bonfiglioli per le proprie lavorazioni.

La zona di fianco al nuovo parcheggio verrà allestita a verde, mentre il confine con la via Costiera, dove vi sono delle abitazioni, verrà ricoperto di piante. In cambio della possibilità di espansione, la ditta verserà nelle casse comunali 807mila euro di oneri di urbanizzazione, mentre verranno realizzate anche opere di compensazione, oltre a quanto già detto del verde.

Verrà allargata la carreggiata di via Bianco da Durazzo dall’imbocco della rotonda con via Mattei fino all’ingresso del parcheggio, in modo da agevolare il fluire delle auto qui dirette, ma anche le manovre dei mezzi pesanti. La ditta si è anche impegnata a costruire un altro parcheggio, da 26 posti auto, che sarà a servizio degli abitanti della zona.

La Bonfiglioli ha una sede produttiva anche nel Bolognese ed è leader di settore nella produzione di riduttori epicicloidali e articoli di trasmissione. La sede produttiva è delimitata dalla via Mattei a nord, via Bianco da Durazzo a ovest, via Costiera a sud, mentre a est vi sono altri insediamenti produttivi.

All’interno dell’area vi è la vera e propria sede produttiva, oltre a quella direzionale. Al momento vi è anche un parcheggio per i dipendenti, ma troppo ridotto, per questo le auto vengono parcheggiate nelle vie circostanti. Con la realizzazione del parcheggio si andrebbe, in particolare, a liberare dai veicoli in sosta via Costiera. Dopo la presentazione avvenuta in commissione, il prossimo martedì il provvedimento sarà al vaglio del consiglio comunale che dovrà deliberare il via libera definitivo.

Matteo Bondi